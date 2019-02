Die Messe „KroneFit“ in Graz war ein großer Hit

Schon knapp nach dem Einlass um 9 Uhr füllte sich am Samstag das „KroneFit“-Areal auf der Grazer Messe. Auch Hellmut Samonigg, der mit der Med Uni als Partner mit an Bord war, war beeindruckt: „Die Gesundheit ist eben unser höchstes Gut. Jeder will möglichst alt werden und möglichst lang fit bleiben. Und auf dieser Veranstaltung gibt es ein umfassendes Informations-Angebot und geballtes Experten-Wissen.“