Irres Comeback! Von 0:3 auf 3:3 in wenigen Minuten

Tor-Spektakel in der zweiten englischen Liga! Aston Villa lag gegen Sheffield United kurz vor Ende der Partie mit 0:3 zurück. Doch dann setzte die Heimmannschaft zum Mega-Comeback an: Acht Minuten vor dem Ende verkürzte Tyrone Mings auf 1:3. Als dann auch noch Aston Villas Top-Torjäger Tammy Abraham (86.) traf, begann das große Zittern bei Sheffield. Am Ende köpfelte Andre Green sogar noch 3:3-Endstand. Die verrückte Partie sehen Sie oben im Video!