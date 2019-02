Juncker bereitet May äußerst frostigen Empfang

Weiteres Treffen Ende Februar einziges Ergebnis des Gesprächs

Ergebnisse brachte das Gespräch offenbar nicht. Nach dem Treffen hieß es nur, es sei für Ende Februar eine weitere Zusammenkunft vereinbart worden. Juncker sei offen für zusätzliche Formulierungen in der politischen Erklärung, die in Hinblick auf die künftigen Beziehungen verabschiedet werden soll. Der neue britische Brexit-Minister Stephen Barclay wird am Montag kommender Woche in Straßburg mit EU-Chefverhandler Michel Barnier zusammentreffen, teilte die Kommission außerdem mit.