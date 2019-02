Stichflamme verletzte Mühlviertler Arbeiter!

Ein 37-Jähriger aus Baumgartenberg war am 7. Februar 2019 gegen 7.50 Uhr an seinem Arbeitsplatz in Baumgartenberg damit beschäftigt, an der Lackmischmaschine Farbe abzumischen. Als er einen Sack mit Lackgranulat in die Mischmaschine leerte, kam es vermutlich aufgrund einer elektrostatischen Entladung zu einer Verpuffung und einer damit verbundenen Explosion samt Stichflamme. Der 37-Jährige erlitt dabei Brandverletzungen im Gesicht und der Granulatsack begann zu brennen.