Beinahe mehr Plastik als Lebensmittel im Wagen

Trotz Verbot bleibt weiter viel Kunststoff im Umlauf

Ein erster Schritt in diese Richtung ist ab 2021 ein EU-weites Verbot von Einwegplastik – die „Krone“ berichtete –, für das es umweltfreundliche Alternativen gibt. Waitz wühlt in seinem nun schon halb vollen Einkaufswagen und erklärt, welches Plastik ab 2021 nicht mehr erlaubt ist. Fazit: Es bleiben auch weiter viele Kunststoffverpackungen in den Geschäften.