Schörghofer aus Klinik entlassen

Die Diagnose „Bandscheibenvorfall“ hatte Philipp Schörghofer nach eigener Aussage den Boden unter den Füßen weggezogen. Statt der bei der Ski-WM in Schweden zu starten, musste sich der Filzmooser aufgrund der Probleme im Lendenwirbelbereich einer Operation im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke unterziehen. Doktor Michael Gabl, ein anerkannter Spezialist in diesem Bereich (er hatte auch Hannes Reichelt nach seinem Bandscheibenvorfall 2014 operiert) nahm den Eingriff am vergangenen Freitag vor.