Schütteltrauma und Brüche: Vater misshandelte Baby

„Der Sachverhalt ist derart abscheulich, es ist unbegreiflich, wie man einem Kind so etwas antun kann“, zeigte sich der Staatsanwalt von dem Vorfall, der im Sommer 2018 in Graz stattfand, erschüttert. Der Angeklagte soll mit seinem weinenden Baby die Wohnung verlassen haben, während sich die Ehefrau um das ältere Mädchen kümmerte. Als er eine Viertelstunde später zurückkehrte, krampfte das Kind, hatte die Augen verdreht und wimmerte in höchsten Tönen, schilderte die Mutter. Sie fuhr mit dem Baby ins Krankenhaus, wo man feststellte, dass es sich um typische Symptome eines Schütteltraumas handelte. Außerdem entdeckten die Ärzte zwei Oberschenkel- und zwei Unterschenkelbrüche, die ebenfalls relativ frisch waren.