Der Tiroler Wirtschaftsball hinter den Kulissen

Etwa an der Garderobe arbeitete Patric: „Bis fünf Uhr in der Früh bin ich sicher beschäftigt. 100 Kleidungsstücke hab’ ich innerhalb der ersten Stunde angenommen.“ Ebenfalls im Dauereinsatz waren die Pizzabäcker. Ines & Ricky bereiteten 600 Schnitten vor. „Das Geschäft läuft“, so die beiden.