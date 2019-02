Brenner-Chaos: Hunderte Gestrandete in Tirol

Rund 400 Schüler in der Olympiaworld untergebracht

Nachdem es bis zum Abend nicht gelang, den kilometerlangen Stau aufzulösen, wurde zunächst am Zenzenhof an der A13 eine Notunterkunft eingerichtet, später in der Olympiaworld in Innsbruck eine weitere. Laut Polizeiangaben wurden in der Olympiaworld rund 400 Schüler aus acht Bussen und am Zenzenhof rund 30 weitere Personen untergebracht. In der Turnhalle in Steinach am Brenner versorgten die Einsatzkräfte ebenfalls etwa 30 Schüler, die mit einem Bus in Richtung Italien unterwegs gewesen waren. Viele Verkehrsteilnehmer kamen zudem an den Autobahnraststätten unter.