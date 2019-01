Neue steirische Windparks werden wohl gebaut

Erstaunlich wenig Interesse zeigte die betroffene Bevölkerung an den Schlussverhandlungen zu den geplanten neuen Windparks Stanglalm und Pretul II im Mürztal. Nach den öffentlichen Debatten am Dienstag und Mittwoch in Krieglach dürfen sich beide Betreiber Hoffnungen auf eine Genehmigung des Landes machen.