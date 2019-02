Trauer um jungen Hobby-Sportler

Der 27-Jährige hatte bei seiner Freundin im Bezirk Krems übernachtet und wollte früh am Morgen in die Arbeit losfahren. Doch Minuten später war das Glück des Paares für immer zerstört. Denn wegen der unvermutet einsetzenden Straßenglätte verlor Daniel die Kontrolle über seinen Wagen. Alle Rettungsversuche waren vergeblich. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.