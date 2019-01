Nach Wagner-Ade: Wer wird bei den Bayern stürmen?

Dass er einige Spieler neben sich hat, die durchaus Top-Stürmer-Qualitäten haben, weiß er. Er sagt trotzdem: „Es wäre schon von Vorteil, in der entscheidenden Saisonphase eine Alternative auf der Bank zu haben.“ Jetzt hat Bayern eine Alternative weniger, und Lewandowski darf sich praktisch nicht verletzen, wenn man in den Wettbewerben ganz vorne mitmischen will.