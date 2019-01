Bestellter Radlader kam nicht an: 10.000 € futsch

Einem fiesen Bestellbetrug fiel eine Firma in Söll zum Opfer! Vergangene Woche stieß ein Mitarbeiter auf der Website eines polnischen Unternehmens auf einen gebrauchten Radlader. Der Angestellte schlug zu und überwies fast 10.000 Euro an den „Verkäufer“. Das Problem: Hinter dem vermeintlichen Schnäppchen steckten Betrüger. Die Ware kam nie an, das Geld ist futsch.