Rapid kassiert im zweiten Belek-Test 2:5-Pleite

Zweites Testspiel für Rapid im Rahmen des Wintertrainingslagers 2019 im türkischen Belek. Nach dem 5:2 gegen den FC Aarau hieß der Gegner heute Odense BK aus der höchsten dänischen Spielklasse. Der aktuell Siebente der Alka Superligaen (nach 20 Runden allerdings nur drei Punkte hinter Platz 3) bewies gerade in der Anfangsphase gnadenlose Effizienz und ging schon vor der 20. Minute mit 3:0 in Führung! Ein Doppelpack von Mittelfeldspieler Casper Nielsen und ein Treffer von Defensivspieler Mikkel Desler sorgten für diesen aus grün-weißer Sicht gruseligen Zwischenstand. In der 34. Minute erhöhte sogar Mittelstürmer Rasmus Festersen auf 4:0.