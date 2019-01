Über Nacht zum Firmenboss: Nachfolger gesucht

Für die Landesvorsitzende Bettina Pauschenwein, die selbst im Familienunternehmen bereits in dritter Generation tätig ist, soll die Kampagne junge Menschen dazu motivieren, einen bestehenden Betrieb zu übernehmen: "Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das bereits bestehende Netzwerk meiner Eltern und die erfahrene Belegschaft als starkes Team einen leichteren Start in meine zukünftige Selbstständigkeit ermöglichen. Für viele zukünftige Firmenbosse wohl ein Schritt in eine risikoärmere Zukunft und für die Übergeber ein Zeichen des kommenden Erfolgs.