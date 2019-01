Ins Schleudern geraten und Pkw gerammt

Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße-Kranebitterstraße geriet die 63-Jährige mit ihrem Pkw auf den Randstein des Gehsteiges. In Folge dessen kam das Auto ins Schleudern und touchierte dabei den entgegenkommenden Wagen einer 58-Jährigen, welche in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die 63-Jährige wurde erheblich verletzt und mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht, die 58-Jährige blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden.