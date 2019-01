Tirols Firmen haben wenig Zeit für Innovation

„Investitionen in Innovationen sollen wieder attraktiver werden“, so Barbara M. Thaler. 2019 planen 39 Prozent der Unternehmer die Investitionen in Innovationen zu reduzieren, lediglich knapp acht Prozent planen eine Erhöhung. Derzeit investieren nur rund sechs Prozent der Unternehmen mehr als 15 Prozent ihres Umsatzes in Innovationen, die restlichen Befragten nicht mehr als drei Prozent ihres Umsatzes. „Innovation darf nicht nur auf die Entwicklung von technischen Produkten reduziert werden“, so Anja Niedworok, Innovationsexpertin der Tiroler Wirtschaftskammer, „sondern soll umfassend und auf strategischer Ebene im Unternehmen gedacht werden“.