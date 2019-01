Steirer (63) löst Lawine aus - in den Tod gerissen

Ein 63-jähriger Tourengeher ist am Sonntag im steirischen Bezirk Leoben in einer Lawine ums Leben gekommen. Der Mann war allein am Großen Schober unterwegs, als er gegen 11.30 Uhr kurz vor dem Gipfel ein Schneebrett auslöste. Erst als er am Abend nicht nach Hause kam, alarmierte seine Ehefrau die Einsatzkräfte. Sie fanden den Steirer in der Nacht auf Montag tot unter den Schneemassen.