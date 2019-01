Zerrissener Zettel: Angelt Juve nach Salzburger?

Ein zerrissener Zettel sorgt für viel Aufregung in Italiens Fußballwelt. Juventus-Sportdirektor Fabio Paratici besuchte vor wenigen Tagen ein Restaurant in Mailand. Dabei passierte dem 46-Jährigen offenbar ein Missgeschick: Denn der Italiener ließ die Stücke seines Notizzettels am Tisch zurück. Darauf standen mehrere Namen, unter anderem der von Salzburg-Kicker Dominik Szoboszlai.