Jetzt schickt der IS Frauen als Selbstmordbomber

„Sie riefen ,Gott ist groß‘ und sprengten sich in die Luft“

„Zwei Frauen haben sich in der Nähe unserer Position in die Luft gejagt“, schildert ein SDF-Mitglied einen blutigen Anschlag der vergangenen Tage. „Wir sahen sie schwarz gekleidet auf uns zukommen. Sie riefen ,Gott ist groß‘ und sprengten sich dann in die Luft.“ Einem SDF-Offizier zufolge sollen sich allein am vergangenen Samstag fünf Frauen in Baghuz im Namen des IS in die Luft gesprengt haben - und dabei andere Menschen mit in den Tod gerissen haben.