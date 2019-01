Baumstamm traf einen 25-jährigen Steirer am Kopf

Zu einem schweren Forstunfall kam es Samstagnachmittag in Urscha bei Gleisdorf im Bezirk Weiz. Ein 25-Jähriger wurde von einem Baumstamm am Kopf getroffen und - obwohl er die erforderliche Schutzausrüstung trug - verletzt. Der Rettungshubschrauber C 16 brachte den Mann ins UKH Graz.