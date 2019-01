„Die Zauberflöte“: Das sommerliche Opernhighlight

Die Entwürfe für die aufwendige Bühne geben schon jetzt erste Einblicke in eine wohl spektakuläre Inszenierung. Bühnenbildner Raimund Bauer bezieht in bisher ungekannter Weise die gewachsene Landschaft in den Entwurf ein - und gibt so der Bühne eine echte Hauptrolle. In einer „weiteren“ Hauptrolle ist Max Simonischek als Papageno zu sehen - wie im Sinne des Volksstücks wie einst Emanuel Schikaneder kein Opernsänger, sondern ein singender Schauspieler. Regie führen Carolin Pienkos und Cornelius Obonya, die bereits an der Mailänder begeisterten.