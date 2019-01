Hunde und Katzen suchen ein neues Zuhause

Celina ist eine elf Wochen alte Pinschermischlingsdame. Sie und ihre Geschwister wurden ausgesetzt in einer Schachtel gefunden. Celina ist sehr aufgeweckt und muss noch alles Wichtige lernen, was ein Hund so können muss. Landestierschutzverein für die Steiermark, Grabenstraße 113, 8010 Graz, Tel: 0316/68 42 12.