Bischof: „Kommunion auch für Wiederverheiratete“

Auch Wasle-Kaltenegger fühlte sich nach ihrer Scheidung ausgeschlossen. Einem aufgeschlossenen Diakon in Bayern ist es zu verdanken, dass ihre zweite Ehe auch mit einer kirchlichen Feier gewürdigt werden konnte. Eine Vorgangsweise, die die Diözese Innsbruck mittlerweile aktiv unterstützt. Die Feier sei aber nicht als Simulation einer zweiten Hochzeit gedacht, betont der Bischof: „Die Kirche hält an der Unauflöslichkeit der Ehe fest. Sie wird nicht infrage gestellt.“ Mit dem neuen Projekt will man aber einen Schritt auf die stetig wachsende Gruppe der Geschiedenen zugehen. „Und von ihnen lernen“, wie Bischof Hermann Glettler ergänzt.