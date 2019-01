Opfer erkennt mutmaßlichen Einbrecher wieder

Da traute der 53-jährige Kroate am Donnerstag wohl seinen Augen kaum. Fünf Jahre nach einem Einbruch in seiner Wohnung, sah er plötzlich den mutmaßlichen Dieb mitten auf einer Straße in Innsbruck. Der 53-Jährige reagierte schnell, verständigte sofort die Polizei und versuchte den Verdächtigen festzuhalten. Diesem gelang allerdings erneut die Flucht. Doch auch die Polizei die Verfolgung auf und fahndete gemeinsam mit dem Kroaten nach dem Mann. Und siehe da: In der Innsbrucker Speckbacherstraße konnte er schließlich geschnappt werden.