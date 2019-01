Maldeghem: „Freue mich auf neue Herausforderung“

In seiner letzten Saison in Salzburg werde er sich bereits für die Spielzeit in Köln vorbereiten, sagte Maldeghem. Dort wolle er das Theater weiter öffnen. „Wir sollen auch auf junge Menschen zugehen.“ Geplant sei, auch in verschiedenen Stadtteilen Theater zu machen. Auf seine Bilanz in Salzburg angesprochen, zeigte sich der Intendant erfreut darüber, das seine „Faust“-Inszenierung seit zehn Jahren am Spielplan stehe, auch die Bürgertheater-Produktion sei gut angekommen.