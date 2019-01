NÖAAB: „Wir arbeiten nicht mit dem Bild der Angst“

„Wir wissen, dass die Arbeitswelt in Bewegung ist. Vor allem im Bereich der Digitalisierung dreht sie sich rasant - da sind auch Ängste damit verbunden.“ Diese Gefühle wolle man nehmen und das Positive in den Vordergrund stellen, sagte Hager am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten. Es sei wichtig, nicht den Klassenkampf zu betreiben, sondern „gescheite Lösungen im Sinne aller“ zu finden. Im Rahmen des am (morgigen) Freitag beginnenden Wahlkampfs stehen laut Hager die Themen Arbeit, Ausbildung, Einkommen und Leben im Mittelpunkt. Nähere Details dazu sollen in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.