Später Faschingsdienstag sorgt für Narren-Marathon

Insgesamt 84 Leute helfen in Straß mit, elf Autoren schreiben am Programm mit, gestalten Nummernklassiker wie „Dr. Janos“, „Wetti & Trixi“ oder „SIB“ (Straß im Bild). Dafür, dass bei aller Satire kein allzu böses Blut entsteht, sorgt am Ende immer der Strasser Narrenruf: „Samma wieder guat!“