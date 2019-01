Vom Spektakel zum Debakel

Die 27-jährige Reed Exhibitions-Managerin pfiff zum Messeauftakt Dienstag Nacht nämlich aufs traditionelle Gipfeltreffen samt kitschiger Mozartstadt-Kulisse und verlegte die Fashionshow kurzerhand vom mondänen M32 am Mönchsberg in die hippe Szene am Anton-Neumayr-Platz.