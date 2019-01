Fahrzeugüberschlag: 30-jährige Frau verletzt

Die 30-Jährige war von Leutasch kommend in Richtung Telfs unterwegs, als ihr ein Pkw entgegenkam und sie nach rechts ausweichen wollte. Dabei touchierte sie den Fahrbahnrand aus Eis und Schnee. „Das Heck brach aus und sie krachte in eine links angrenzende Schneemauer“, schildert die Polizei. Ihr Fahrzeug überschlug sich in Folge und blieb quer zur Fahrbahn liegen.