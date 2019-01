Boateng bei Barca: „Messi ist ein großes Geschenk“

Ankunft im Stadion, Vertragsunterzeichnung, Umziehen in der Kabine, Gaberln am Rasen, alles vom Kamerateam begleitet - Boateng machte am Dienstag mit dem ganz normalen Barca-Wahnsinn Bekanntschaft. Er selbst wusste die blau-rote Pathos-Klaviatur zu bespielen. Das Angebot von Barcelona sei „eine unglaubliche Sensation“ für ihn gewesen. „Da kann man nicht nein sagen.“ Vor allem nicht, wenn das Angebot einen mit bald 32 Jahren beim Serie-A-Klub Sassuolo erreicht.