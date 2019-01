Von Chat-Freund Sexvideos mit 2-Jähriger gefordert

„Ich bin ein guter Mensch. Ich liebe Kinder – aber nicht so, wie Sie es vielleicht verstehen wollen“, stritt der Angeklagte Ende Oktober vor Richterin Sandra Preßlaber noch ab, jemals etwas mit Kinderpornografie zu tun gehabt zu haben. Doch weil die Einzelrichterin damals ein Unzuständigkeitsurteil fällte, musste der 66-Jährige am Dienstag vor einem Schöffensenat Platz nehmen. Zwar bekannte sich der Rentner diesmal für schuldig, wollte dann aber allen weismachen, dass er sich die Bilder und Videos nie angeschaut hat. „Ich habe alle Dateien auf eine externe Festplatte geladen und dachte, dass sie damit aus dem Internet gelöscht sind“, so die haarsträubende Rechtfertigung des Opas, der in seiner Kindheit selbst missbraucht wurde. Mehr als 49.000 Kinderpornos – wegen 28.000 davon wurde er angeklagt – sollen so auf seinem Rechner gelandet sein.