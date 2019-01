Timoschenko: „Kandidiere für das Präsidentenamt!“

Machtbesessene Vollblut-Populistin

Westliche Politiker boykottierten 2012 wegen Timoschenkos Haft die Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine. Ihre Tochter, Eugenia Timoschenko, rief im Mai 2012 in der „Krone“ zur Solidarität mit ihrer Mutter auf. Nach der prowestlichen Revolution in Kiew Anfang 2014 kam Timoschenko frei. Verbissen arbeitet sie seitdem am Comeback - nun will sie wieder ganz nach oben.