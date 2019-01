Gibt es den errechneten „Planet 9“ doch nicht?

Hinweise auf Existenz von „Planet 9“

Im Jänner 2016 haben zwei US-Astronomen laut eigenen Angaben Hinweise auf die Existenz eines neunten Planeten in unserem Sonnensystem entdeckt. Der Himmelskörper sei etwa zehnmal so schwer wie die Erde, teilten Konstantin Batygin und Mike Brown vom California Institute of Technology mit. „Planet 9“ umkreise die Sonne in einer durchschnittlich 20-mal so großer Entfernung wie Neptun, der derzeit äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems. Damit sei der Planet so weit von seinem Zentralgestirn entfernt, dass er für eine Umkreisung wohl 10.000 bis 20.000 Jahre benötige, berichteten die Forscher im Magazin „Nature“.