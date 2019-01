Neymar: „Ich habe nie simuliert“

Neymar, die vielleicht schillerndste Figur dieses Fußballjahrhunderts, gab dem französischen TV-Sender „Canal Plus“ ein Interview. In diesem sagte er etwas, was viele Fußballfans aufhorchen ließ. Neymar empfindet es demnach als ungerecht, dass ihm immerzu Simulation vorgeworfen wird. Er denkt, dass man sich nur so viel mit ihm beschäftigt, weil er die Menschen interessiert.