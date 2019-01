Hofer-Zentrale auf Schiene

Geht es nach dem scheidenden Stadtrat, könnten im Herbst die Bagger in die Erde fahren: „Hofer will so schnell wie möglich bauen.“ Bürgerlisten-Gemeinderätin Inge Haller, die im Gegensatz zu Padutsch mit dem 10. März nicht ausscheidet, will, dass der Diskonter vorher einen Raumordnungsvertrag unterzeichnet. „Nicht, dass wir alles widmen und dann kommt keine Zentrale.“