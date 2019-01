Afrika-Virus rafft Amseln im großen Stil dahin

In Österreich und Deutschland grassiert derzeit wieder ein gefährliches Vogel-Virus. Betroffen davon sind hauptsächlich Amseln und Drosseln, die eine Infektion meist nicht überleben. In manchen Regionen beträgt die Sterblichkeitsrate bis zu 40 Prozent. Hierzulande wurde das Phänomen insbesondere im Osten und Süden registriert, auch in Hamburg schlugen Hobbyornithologen Alarm.