Mit Bierglas Mann ins Genick geschlagen

Ein 31-jähriger Holländer schlug am Samstag gegen 18.55 Uhr beim Ausgang eines Apres-Ski Lokals in Gerlos einem 20-jährigen Landsmann ein Bierglas mit voller Wucht in den Nacken. Das Glas zerbrach, der Mann erlitt eine tiefe Schnittwunde. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Mann von Securitybediensteten festgehalten. Gegenüber dere Polizei verhielt sich der Holländer schließlich äußerst aggressiv und wollte diese schließlich attackieren. Er konnte aber überwältigt und festgenommen werden. Der Mann wird wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt zur angezeigt. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.