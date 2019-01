Ihr Einkommen ist höher, als Sie denken!

Die ärmeren Länder holen schnell auf

Schröder hebt hervor, dass die Verteildung des globalen Wohlstands einem steten Wandel unterworfen ist. So verdiene die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung heute zwar immer noch schlecht, aber gleichzeitig - man denke hier an den Aufstieg von Schwellenländern wie China und Indien - auch doppelt so viel wie Ende der Achtziger.