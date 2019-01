Rapid: Wird Maurides oder Vombergar neuer Knipser?

Maurides heißt seines Zeichens mit bürgerlichem Namen: Maurides Roque Junior. Er schoss von den brasilianischen Legionären die siebtmeisten Tore in Europa, neun in 20 Spielen. Auch als Vorbereiter glänzte er schon dreimal. Der Brasilianer dürfte auch der Admira gut bekannt sein. In der Europa-League-Quali im August gegen die Südstädter (3:0, 3:1) bewies er mit drei Toren seine Knipser-Qualitäten.