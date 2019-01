Landjugend als fleißiger „Gesellschafts-Motor“

Fleißige Gesellschafts-Motoren

Und wer etwa schon beim Blutspenden viele, im Pulk auftretende junge Menschen wahrgenommen hat, der kann sicher sein, dass es sich dabei um Landjugend-Mitglieder handelt, die dabei jedes Jahr Fixstarter sind. Kein Wunder also, wenn alleine im vergangenen Jahr nur in Oberösterreich 414 Leistungsabzeichen innerhalb dieser Institution vergeben worden sind. Junge Menschen als fleißige Gesellschafts-Motoren.