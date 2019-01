Das kleine Einmaleins der Lawinenbegriffe

Risse im Hang stellen erste Anzeichen für Gefahr durch eine Gleitschneelawine dar. „Der Schnee kann dann beispielsweise in zwei Stunden abrutschen, in zwei Tagen oder etwa erst in zwei Wochen“, sagt Mair. „Das ist das Gemeine an dieser Lawinenart - sie lässt sich nicht wirklich vorhersagen. Sie kann selbst mitten in der Nacht abgehen. Außerdem kann man sie nicht künstlich durch Sprengungen auslösen.“ Diese heimtückische Problematik werde Tirol noch den gesamten Winter beschäftigen.