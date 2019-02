Darum ist ein gesunder Darm so wichtig

Darmprobleme können unterschiedliche Ursachen haben. Der Hauptgrund liegt aber bei den meisten in einer falschen Ernährung. Schlechte Fette, rotes Fleisch, zu viel Alkohol und Kaffee machen unserem Darm schwer zu schaffen. Dabei gibt es auch viele Lebensmittel, die eine Wohltat für das so sensible Organ sind. Wir stellen Ihnen die besten Pro-Darm-Lebensmittel vor. Damit kommt Ihre Darmflora wieder ins Gleichgewicht, Ihre Verdauung in Schwung und Ihr Immunsystem wird gestärkt.