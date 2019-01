Experte: „Windigster Jänner seit zwölf Jahren“

Wird die Bundeshauptstadt in Zukunft „windiger“?

Stehen nun also alle Zeichen auf Sturm - zumindest was das Wetter- bzw. Windgeschehen in der Bundeshauptstadt betrifft? Werden wir uns in Zukunft mit steiferen Brisen, die uns um die Nase wehen, abfinden müssen? „Der Trend in Wien scheint langsam in die Richtung ‚windiger‘ zu gehen“, folgert der Experte aus den ihm vorliegenden Daten. Seit dem Jahr 1961 konnte beim Vergleich der sogenannten Klimamittelwerte ein steter Anstieg der windigen Tage in der Bundeshauptstadt beobachtet werden. Doch der Experte kann beruhigen: „Natürlich wird es auch in Zukunft neben stürmischen Wintermonaten auch sehr ruhige geben“, erklärt Brandes.