„Sound&Snow“: Feinschliff am Schlössl-Ambiente

Eine Riesen-Bühne und sehr viel Technik

50 Sattelschlepper lieferten am Montag die Deko und die Technik für die Bühne an. Schritt für Schritt galt es dann das Material an dem riesigen Stahlgerüst zu montieren. Mittlerweile hat die Stage schon eine schöne Fassade bekommen und diese könnte dem einen oder anderen durchaus bekannt vorkommen.