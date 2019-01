Arch Enemy: Zwischen Popularität und Peinlichkeit

Die derzeitige Erfolgswelle ist nicht die erste für Bands in dieser Härteklasse. Vor 10-15 Jahren waren etwa auch In Flames oder Children Of Bodom schon in ähnliche Popularitätssphären vorgedrungen, konnten ihren Hype aber nicht so langfristig mitnehmen, wie es derzeit Arch Enemy zu Gelingen scheint. „Dass wir Alissa als Sängerin bekamen, das Album ,War Eternal‘ veröffentlichten und mit ihm gut 300 Konzerte gaben, war sicher ausschlaggebend für den Sprung“, versucht Amott eine Erklärung zu finden, „wir kannten auch keine Berührungsängste. So hatten wir eine Co-Headliner-Tour mit den Thrashern von Kreator und waren im Vorprogramm von Nightwish durch Europa unterwegs. Dafür möchte ich mich bei Nightwish noch einmal bedanken, denn sie hätten auf Nummer Sicher gehen und eine melodischere Band mitnehmen können.“ Der Höhenflug von Arch Enemy schien zumindest bis zur Foto-Causa kein Ende zu nehmen. Das ist insofern verwunderlich, dass zumindest Amott gar nicht unbedingt darauf aus war, mit dieser Band dermaßen durchzustarten. „Ich persönlich bin in zwei verschiedenen Welten gefangen“, lacht er, „in meinem Herzen bin ich immer noch DIY-Punk und Underground-Metaller. In meinem Zimmer hingen nie Poster von KISS, ich hatte keinen großen Rockstartraum.“