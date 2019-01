Arbeiten laufen auf Hochtouren

13,5 Millionen Errichtungskosten

Realisiert wird der Neubau von der Salzburg Wohnbau in Kooperation mit dem Salzburger Architekturbüro „kofler architects“ und der Baufirma Strabag. Die Errichtungskosten liegen bei rund 13,5 Millionen Euro und werden durch eine monatliche Miete inklusive Wartungs- und Betriebsführungskosten in 30 Jahren durch das Land refinanziert. Der Neubau ist außerdem der erste Teil eines dreistufigen Forschungsprojektes, in dem es um die Verbindung von komplexen digitalen Technologien mit der Architektur von Gebäuden zum bestmöglichen Nutzen der Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen geht.