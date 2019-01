Lawinen-Serie in Tirol, 500 Haushalte ohne Strom

Bereits am Montagnachmittag hatten zwei Lawinen mehrere Gebäude in Waidring im Bereich Pass Strub und am Salvenberg oberhalb der Gemeinde Brixen im Thale (beide Bezirk Kitzbühel) beschädigt. Die Lawine in Brixen im Thale hatte sich auf einer Seehöhe von rund 1.200 Metern gelöst und traf nach rund 100 Höhenmeter auf die Rückseite eines Einfamilienhauses, teilte die Polizei mit. Dabei drangen die Schneemassen auch in das Haus ein und beschädigten dieses schwer. Eine Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche des Hauses, sie blieb unverletzt. Auch ihr Sohn, der zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs vor dem Haus war, wurde von den Schneemassen nicht erfasst und blieb ebenfalls unverletzt.