„Game of Thrones“: Staffel 8 startet am 14. April

Nun ist er quasi amtlich - der Starttermin, auf den die Fans von „Games of Thrones“ schon lange hinfiebern: Die achte und letzte Staffel der Kultserie beginnt am 14. April, teilte der Sender HBO am Sonntagabend mit. Normalerweise sind die neuen „GoT“-Folgen unmittelbar nach US-Start hierzulande auch via Sky zu sehen.