Mit Schneepflug abgestürzt: Lenker hatte Glück!

Einen enormen Schutzengel hatte am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 48-jähriger Angestellter der Straßenmeisterei Wörgl. Wegen der erheblichen Schneemengen und teils größeren Schneerutschungen verlor der Lenker auf der Landesstraße in Brandenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ein einen steil abfallenden Wald. Er blieb unverletzt!